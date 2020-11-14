توجو تحرج منتخب مصر بتعادل سلبي في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء منتخب مصر الأول ونظيره التوجولي بستاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الساتبعة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

جاء الشوط لصالح الفراعنة دون فاعلية حقيقية على المرمى باستثناء رأسية مصطفى محمد ارتدت من العارضة، واعتمد المنافس على مرتدات دون خطورة ايضا عدا تسديدة من باكودجو وانقذ الشناوي، وظهر غياب الإنسجام بين لاعبي المنتخب المصري.

تتصدر جزر القمر المجموعة قبل لقاء مصر وتوجو برصيد 5 نقاط ،وكينيا ثانيا بـ3 ،ومصر نقطتين، وتوجو نقطة واحدة.

الشوط الاول

بادر منتخب مصر بالهجوم ويسدد مصطفى محمد في اول لمسه بعيدا عن التهديف.

كانت المحاولة المصرية هي الأولى والأخيرة طيلة ربع

ساعة حيث إنصرت الكرة في منتصف الملعب مع محاولات من السوليه والسعيد واحمد سيد زيزو وظهيري الجنب احمد ابو الفتوح ومحمد هاني ،ولكنها ظلت محاولات بدون فاعلية على مرمى مالكوم الحارس التوجولي.

ظهرت بعد ربع ساعة اول محاولة حقيقية من عرضية رائعة من زيزو " النشط" لتريزيجيه يستلم داخل المنطقة ويراوغ على الهواء مدافع توجو ويسقط أرضا بدعوى تعرضه للدفع، ويشير الحكم الرواندي لويس هاكيز مانا باستمرار اللعب.

يرد سونو مصدر الخطورة ويسدد قوية في يد محمد الشناوي ويهدأ رتم اللقاء ثانية بغرابة شديدة.

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العارضة ضد مصطفى

مع مرور تلت الساعة يستعيد المنتخب خطورته من جديد ، ويلعب زيزو المتحمس عرضية يرتقي كالعادة مصطفى محمد من أعلى نقطة، وبرأسه تلمس يد الحارس التوجولي والعارضة الى داخل الملعب.

حاول المنتخب التوجولي على فترات معتمدا على مهارات بعض لاعبيه خاصة سونو وكودجو واماتشوتشوي، والتسديد من خارج منطقة الجزاء جاءت كلها بعيدا عن الثلاث خشبات.

يحاول تريزيجيه الاولى من هاني يتباطئ وتضيع فرصة والثانية يستلم من السوليه ويسدد قوية أرضية زاحفة يمسك الحارس، ويرد منتخب توجو من خطأ من الونش في ابعاد الكرة ويسدد إيلاس بيبو بجوار القائم.

يحاول السوليه ويسدد بشكل غريب بعيدا عن المرمى وكاد يسجل باكودجو بعد مرور سهل من محمد هاني ويسدد على بعد 6 ياردات من زاوية صعبة وينقذ الشناوي ببراعة..!

تجرأ التوجوليون في الدقائق الأخيرة ويسدد بيبو بعد عدة تمريرات ويمسك بصعوبة محمد الشناوي.