بث مباشر | مشاهدة الوشط الثاني مباراة مصر وتوجو اليوم 14/11 في تصفيات أمم إفريقيا

تتجه الأنظار صوب استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر ونظيره توجو، مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وذلك لحساب فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون 2021م.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه رابط مشاهدة مباراة مصر ضد توجو بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت 7 HD بأداء صوتي للمعلق علي محمد

علي.

يحتل المنتخب المصري المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما توجو يتواجد في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

وأنهى منتخب الفراعنة استعداداته لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، من أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر بها أول لقاءين، ومحاولة الظهور بصورة مغايرة وبثوب جديد، أملاً بأن يحقق الانتصار ويحصد مزيد من النقاط التي تقربه إلى المركز الثاني والاستمرار في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وقبل مواجهة اليوم، تلقت كتيبة المدرب حسام البدري خبر صادم ومفاجئ بإصابة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، مما أربك حسابات المدير الفني للفراعنة حساب البدري، ولكن حدد البدري البديل الأمثل لصلاح. (طالع التفاصيل)

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وفي المقابل، يدخل توجو اللقاء وهو بمعنويات منخفضة بسبب مركزه بالمجموعة، ولكن سيحاول أن يتخلص من الإحباط والمعنويات السيئة، ويعمل على مسح ذاكرة الجولات الماضية والتركيز أكثر في لقاء اليوم الذي استعد له بكل قوة، أملاً بأن يعود من خارج الديار مرفوع الرأس.