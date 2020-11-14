تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا. وتقرر استبعاد محمد صلاح من مباراتي منتخب مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا. أصدر محمد صلاح بيانا عن إصابة صلاح قال فيه: تم اجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وأظهرت النتيجة إيجابية Advertisements الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا وجاري اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني. الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا وجاري اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني. وكانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات. ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية اضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صورة محمد صلاح من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.