وزير الرياضة يحضر مباراة مصر و توجو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة منتخب مصر وتوجو بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون، باستاد القاهرة الدولي. وتواجد مع وزير الشباب والرياضة، السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد عبد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبد الحق والكابتن محمد فضل، والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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