فرنسا بالقوة الضاربة في مواجهة البرتغال بدوري الأمم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا عن التشكيل الرسمي للقاء البرتغال و الذي سينطلق بعد قليل على ملعب النور ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية . ملعب النور ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية . وضم تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة البرتغال كل من : هوجو لوريس Advertisements هيرنانديز - كيمبيمبي - فاران - بافارد رابيو - كانتي - بوجبا جريزمان - مارسيال - كومان

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