الامارات | المنتخب السعودي يهزم جامايكا بثلاثية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يهزم جامايكا بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على ضيفه الجامايكي 3 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب السعودية بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة العاشرة من متابعة لركلة جزاء أهدرها نفس اللاعب، وأضاف صالح الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يختتم فراس البريكان أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 77.

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