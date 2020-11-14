شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: مصر (0)-(0) توجو.. تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره توجو، على استاد القاهرة، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022». تشكيل منتخب مصر: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي- أحمد أبوالفتوح. الوسط: محمد النني- عمرو السولية- عبدالله السعيد- محمود حسن «تريزيجيه»- أحمد سيد «زيزو». الهجوم: مصطفى محمد. وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-على جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي «قفشة»- رمضان صبحي- أحمد حسن «كوكا»- حسام حسن- محمد شريف. أبرز أحداث اللقاء: Advertisements بداية المباراة د15: منتخب مصر متحكم في مجريات اللعب ومنتخب توجو منكمش دفاعيا ويعتمد على الهجمات المرتدة د21: القائم يمنع مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول من رأسية رائعة الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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