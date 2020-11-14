شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا بعثتي البرازيل وكوريا الجنوبية يشكران اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور ريكاردو ليما، رئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، ونظيره الكوري الجنوبي ومدير المنتخب سوان لي، الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، على حسن استضافته لفعاليات الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية.

جاء ذلك خلال تكريمهما على هامش مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، ونقلًا شكرهما وامتنانهما لاتحاد الكرة خلال مقابلتهما مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وفاز منتخب البرازيل الأولمبي على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف ضمن فعاليات الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب البرازيلي الدورة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبي مصر وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكلا منهما.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، وتختتم فعالياتها الثلاثاء المقبل بمباراة مصر مع البرازيل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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