شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني مدرباً لدربي كاونتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 أعلنت صفحة نادي ​ديربي كاونتي​ الانكليزي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين الأسطورة الانكليزية، ​واين رونـي​ الملقب بالـ "غولدن بوي"مدربًا للفريق بشكل مؤقت عقِب إقالة المدرب الهولندي ​فيليب كوكو​.

يذكر ان روني صال وجال في الملاعب الانكليزية محققاً ارقام خيالية حيث اصبح الهداف التاريخي لفريق ​مانشستر يونايتد​، كما قاد ​فريق ايفرتون​ للمنافسة في عدة مواسم قبل خوض تجربة الدوري الاميركي ومن ثم العودة لكي يلعب مع فريق دربي كونتي قبل ان يستلم مركزه الجديد المؤقت كمدير فني للفريق.

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