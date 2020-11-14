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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رايت يرد: ماونت يتواجد في تشكيلة إنكلترا الأساسية عن جدارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
كشف اسطورة نادي ارسنال الانكليزي ايان رايت عن استيائه من انتقاد الأشخاص الذين يصبون كامل تركيزهم على مهاجمة لاعب نادي تشيلسي، ميسون ماونت وانتقاد أدائه مع منتخب إنكلترا في الفترة الاخيرة.
وصرح رايت قائلاً: "إنه لأمر مخزي أن تحدث الناس عن حصول ميسون ماونت على مركز أساسي في تشكيلة إنكلترا على حساب لاعب آخر".
وأضاف: "ماونت يتواجد في تشكيلة إنكلترا الأساسية عن جدارة واستحقاق بفضل ما يقدمه، ليس من العدل أن يتم انتقاد جاريث بسبب إشراكه للاعب".
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