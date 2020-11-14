رايت يرد: ماونت يتواجد في تشكيلة إنكلترا الأساسية عن جدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

كشف اسطورة نادي ​ارسنال​ الانكليزي ​ايان رايت​ عن استيائه من انتقاد الأشخاص الذين يصبون كامل تركيزهم على مهاجمة لاعب نادي ​تشيلسي​، ​ميسون ماونت​ وانتقاد أدائه مع منتخب إنكلترا في الفترة الاخيرة.



وصرح رايت قائلاً: "إنه لأمر مخزي أن تحدث الناس عن حصول ميسون ماونت على مركز أساسي في تشكيلة إنكلترا على حساب لاعب آخر".

وأضاف: "ماونت يتواجد في تشكيلة إنكلترا الأساسية عن جدارة واستحقاق بفضل ما يقدمه، ليس من العدل أن يتم انتقاد جاريث بسبب إشراكه للاعب".