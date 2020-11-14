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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ودياً.. السعودية تتخطى جامايكا بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
ضمن استعدادات المنتخبات لتصفيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حقق المنتخب السعودي فوزاً مهماً على نظيره الجامايكي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الامير فيصل بن فهد.
وكان المنتخب السعودي الطرف الافضل في الشوط الاول، حيث شهدت الدقيقة العاشرة حصوله على ركلة جزاء نجح في ترجمتها سالم الدوسري بعد تصدي لها حارس جامايكا في المرة الاولى، وقبل انتهاء الشوط الاول، سجل صالح الشهري هدف ثاني لمنتخب بلاده لتصبح النتيجة 2-0، وبعدها حاول المنتخب الجامايكي تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع لكنه فشل لينتهي الشوط الاول بتقدم سعودي 2-0.
وفي الشوط الثاني، اجرى مدرب جامايكا عدة تبديلات من اجل تنشيط الخط الهجومي للفريق، لكن الرد السعودي جاء في الدقيقة 77 ليسجل فراس البيراكان الهدف للثالث ليصعب الامور على الضيف الذي حاول تسجيل هدف الا ان التكتل الدفاعي للسعودية افشل خطط المنتخب الجامايكي لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.
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