منتخب قبرص يحقق أول إنتصار وتعادل مونتينيغرو أمام أذربيجان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حقق منتخب قبرص أول فوز له، وجاء على حساب لوكسمبورغ بنتيجة 2-1.
وإستغل منتخب قبرص النقص العددي في صفوف منتخب لوكسمبورغ، بعد تعرض أحد لاعبيه في الشوط الأول للطرد، بعد تسببه بإحتساب ركلة جزاء لقبرص، كانت مفصلية في مصير المباراة، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى تقدم لوكسمبورغ بهدف نظيف.
وفي نفس المجموعة، إنتهت المواجهة التي جمعت بين مونتينيغرو وأذربيجان بالتعادل السلبي.
وفي المستوى الرابع، وضمن المجموعة الأولى، تعادل منتخب لاتفيا أمام منتخب جزر الفارو بنتيجة 1-1.
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