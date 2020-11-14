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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين: نحن نثق بـ كايل والكر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
قرر نجم نادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين الدفاع عن زميله في الفريق كايل والكر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب خطئه ضد ليفربول الأسبوع الماضي بالدوري الإنكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له، قال دي بروين: "منذ اللحظة التي جاء فيها كايل إلى مانشستر سيتي، كان أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى".
وأضاف: "لم يصب بأذى فهو يلعب طوال الوقت، إنه لاعب نثق به ومدافع جيد حقًا، أعتقد أن الأدوار التي يقوم بها جيدة للغاية".
واختتم: "من الواضح أن كل لاعب له مركز مختلف ولا يمكنك مقارنة العمل الذي يقوم به كايل بما يفعله ترينت ألكسندر أرنولد في ليفربول".
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