دي بروين: نحن نثق بـ كايل والكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

قرر نجم نادي ​مانشستر سيتي​ ​كيفن دي بروين​ الدفاع عن زميله في الفريق كايل والكر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب خطئه ضد ​ليفربول​ الأسبوع الماضي ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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وخلال تصريحات له، قال دي بروين: "منذ اللحظة التي جاء فيها كايل إلى مانشستر سيتي، كان أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى".

وأضاف: "لم يصب بأذى فهو يلعب طوال الوقت، إنه لاعب نثق به ومدافع جيد حقًا، أعتقد أن الأدوار التي يقوم بها جيدة للغاية".

واختتم: "من الواضح أن كل لاعب له مركز مختلف ولا يمكنك مقارنة العمل الذي يقوم به كايل بما يفعله ترينت ألكسندر أرنولد في ليفربول".