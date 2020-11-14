ندوة عن مصارعة النساء

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وحاضرت في الندوة أول بطلة أولمبية أمريكية لرياضة المصارعة وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 والمتوجة بلقب بطولة العالم في السنوات الثلاث الأخيرة هيلين ماروليس والمدربة السابقة للمنتخب الأمريكي للمصارعة النسائية إيما راندال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الندوة التعريفية عن رياضة المصارعة الأولمبية للنساء التي عقدت باتصال مرئي عبر المنصة الالكترونية لمعهد إعداد القادة بحضور 296 مشاركة من السعودية، حيث تعد الندوة الأولى من نوعها في المملكة. وأقيمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة ومنظمة Wrestle Like A Girl.وحاضرت في الندوة أول بطلة أولمبية أمريكية لرياضة المصارعة وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 والمتوجة بلقب بطولة العالم في السنوات الثلاث الأخيرة هيلين ماروليس والمدربة السابقة للمنتخب الأمريكي للمصارعة النسائية إيما راندال.

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