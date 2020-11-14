«ضوابط ماريا» أول انتصار للمرأة بفروسية الجنادرية

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وحصدت «أم الحلق» جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر 3 سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر، بزمن دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال جبرتو راموس.ويبلغ مجموع الجوائز للحفلين 27، و28 مليونا و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطا على مدى يومين.
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