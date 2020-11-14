«ضوابط ماريا» أول انتصار للمرأة بفروسية الجنادرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المرأة السعودية أول انتصاراتها في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية أمس، ضمن الحفل الـ27 لنادي سباقات الخيل لهذا الموسم، بعد أن خطفت المهرة «ضوابط» للمالكة ماريا المبارك المركز الأول في سباق الشوط الثاني المخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 م، بزمن دقيقة و41 ثانية و81 جزءا من الثانية، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.

وحصدت «أم الحلق» جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر 3 سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر، بزمن دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال جبرتو راموس.

ويبلغ مجموع الجوائز للحفلين 27، و28 مليونا و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطا على مدى يومين.