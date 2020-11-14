شكرا لقرائتكم خبر سقوط الكبار في نتائج تقييم نظام الحوكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 3 أندية فقط من أصل 16 ناديا بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نسبة التقييم المطلوبة، والتي حددتها وزارة الرياضة ممثلة بفريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية ، للحصول على دعم إضافي نتيجة تطبيق معايير الحوكمة في الأندية.

وأعلن فريق استراتيجية دعم الأندية أمس الأول نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية الدوري، والتي تخول لها الحصول على دعم إضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وقال فريق الاستراتيجية «إن 3 أندية فقط أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، بعد أن حصلت على المعدل المطلوب من النقاط وهي أندية الفتح (5.56 نقاط)، والاتحاد (4.32 نقاط) والقادسية (4.08 نقاط)، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط».

ويحصل كل ناد بالدوري على مبلغ 20 مليون ريال مقسمة على عدة أشهر، وذلك في حال تطبيق إجراءات ومعايير الحوكمة.

وقال فريق الاستراتيجية بوزارة الرياضة «إن آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث، هو الخامس من يناير 2021م، وبمعدل مرتفع من النقاط مقارنة بالتقييم الحالي، حيث ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، الحصول على 5 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، بدلا من 4 نقاط، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم في 12 يناير 2021م.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه.

وسبق أن أحاط فريق استراتيجية دعم الأندية فرق دوري المحترفين بالمطلوب منهم من خلال عقد ورش عمل لشرح الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية.

الكبار يغردون خارج السرب

وقد فشل الكبار (الهلال والنصر والأهلي وكذلك الشباب) في الحصول على العدد من المطلوب من النقاط بجانب أندية أخرى بدوري المحترفين، في إشارة إلى ابتعاد هذه الأندية عن تطبيق المعايير المطلوبة لتنظيم عمل الإدارات وضمان أفضل ممارسات الحوكمة التي تهدف إلى وضع إجراءات لمعالجة التعثر المالي ونموها وتحقيق أهدافها التي أسست من أجلها.

وتستند اللائحة التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الرياضة، على وضع الرقابة المالية على الأندية للحد من الديون والوضوح والشفافية في التعاملات المالية.

20 مليون ريال

وكانت وزارة الرياضة دعت عندما كانت هيئة عامة للرياضة من خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية الرياضية في الدوري السعودي للمحترفين إلى دعم مالي قدره 20 مليون ريال سعودي أي ما يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي مشروط بتطوير منظومة الحوكمة في الأندية الرياضية.

وتعني الحوكمة، مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

ووفقا للائحة يكون النادي متعثرا إذا ثبت عدم قدرته على سداد ديونه في مواعيد استحقاقها نتيجة لاضطراب أوضاعه المالية.

ترتيب الأندية وفقا لتقييم الحوكمة للربع الثاني من الموسم الحالي:

عدد النقاط

الفتح 5.56

Advertisements

الاتحاد 4.32

القادسية 4.08

أبها 3.98

الشباب 3.88

ضمك 3.82

الاتفاق 3.78

الفيصلي 3.75

الرائد 3.66

النصر 3.29

التعاون 3.21

الأهلي 3.15

الهلال 3.07

الوحدة 2.37

الباطن 1.94

العين 1.71

أبرز معايير تقييم الحوكمة:

الاستراتيجية والقيادة.

الهيكلة والأشخاص.

الإدارة المالية.

الإدارة التشغيلية.

الالتزام والتحكم والرقابة.

السلوكيات واللوائح الداخلية.

مطابقة المستندات مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة كالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

مطابقة تقارير لجنة الكفاءة المالية.

أهمية الحوكمة في الأندية:

معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.

الحد من استخدام السلطات الإدارية في غير محلها ومصالحها.

رفع مستوى مجالس الإدارة.

تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات.

عدم تضارب الصلاحيات من خلال تحديد الأدوار لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي.

الشفافية والوضوح والمصداقية في المعاملات المالية والإدارية.

ضمان نزاهة الأرقام والتعامل المالي.

تجنيب النادي الخسائر والأزمات المالية.

معوقات أمام الحوكمة