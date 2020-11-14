شكرا لقرائتكم خبر الأوروجواي تستعيد اتزانها بثلاثية كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد منتخب الأوروجواي اتزانه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وحقق فوزا غاليا 3-0 على مضيفه الكولومبي في الجولة الثالثة من التصفيات.

وكانت الأوروجواي خسرت 2-4 في الجولة الماضية أمام نظيره الإكوادوري في أكتوبر الماضي ولكنه استعاد اتزانه من خلال الفوز الثمين على المنتخب الكولومبي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم للمركز الثالث مناصفة مع الإكوادور وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل وفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.

وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف الباراجواي وذلك بعدما مني الفريق بهزيمته الأولى في التصفيات الحالية.

وأنهى منتخب الأوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة قائمة هدافي التصفيات حتى الآن علما بأن جميع الأهداف الأربعة جاءت من ضربات جزاء.

واختتم البديل داروين نونيز التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 73 فيما شهدت الدقيقة 90 طرد اللاعب الكولومبي ييري مينا لنيله الإنذار الثاني في المباراة.