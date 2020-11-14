شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد المصري: حالة صلاح مطمئنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني على أن حالة لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح مطمئنة.

وأكد الاتحاد المصري أمس الأول إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المسحة الثانية له.

وذكر الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك «تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح، وجاءت نتيجتها إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وإتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة».

وأضاف «وكانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات».

وأكد البيان «يتمتع صلاح بروح معنوية عالية إضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول».

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت في ساعة مبكرة من صباح السبت «إن صلاح خضع لمسحة طبية أولى الخميس وظهرت نتيجتها إيجابية صباح الجمعة، ثم أجرى مسحة أخرى أكدت إصابته بفيروس كورونا.