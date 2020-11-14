فيرمينو يقود البرازيل لإحباط مغامرة فنزويلا

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ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب البرازيلي على مجريات اللعب أهدر لاعبو الفريق الفرص تباعا في غياب نجمه نيمار دا سيلفا، واكتفوا بهدف روبرتو فيرمينو.ويتربع المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) الآن على صدارة جدول التصفيات برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية وبفارق نقطتين أمام نظيره الأرجنتيني، فيما ظل رصيد المنتخب الفنزويلي خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل في المركز الـ19 قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام بوليفيا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي حتى سجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 ليضاعف راقصو السامبا محنة المنتخب الفنزويلي في التصفيات.
ورغم غياب نيمار، فرض راقصو السامبا سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى.
وشهدت الدقيقة الرابعة فرصة ثمينة للبرازيل إثر ضربة ركنية قابلها تياجو سيلفا بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت فوق المرمى.
وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب الفنزويلي تغييرا اضطراريا مبكرا بنزول لويس ماجو في الدقيقة 18 بدلا من رولف فليتشر للإصابة.
كما سجل دوجلاس لويز هدفا للبرازيل في الدقيقة 42 ولكن الحكم ألغاه بسبب وجود دفعة من ريتشارلسون تجاه مدافع المنتخب الفنزويلي قبل تسجيل الهدف مباشرة.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بلاعبه لوكاس باكيتا على حساب دوجلاس لويز.
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