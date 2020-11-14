فيدال يعمق جراح رفاق كاريلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل أرتورو فيدال هدفين في الشوط الأول ليقود منتخب بلاده تشيلي إلى انتصاره الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الثمين 2-0 على منتخب بيرو صباح أمس في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام كولومبيا وتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

وسجل فيدال الهدفين في الدقيقتين 20 و35 من الشوط الأول.

وجاء الهدف الأول إثر هجمة منظمة أنهاها فيدال بتسديدة مفاجئة من مسافة بعيدة كأجمل أهداف التصفيات حتى الآن.

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أما الهدف الثاني، فجاء نتيجة تمريرة عرضية لعبها فابيان أوريانا من الناحية اليمنى وحاول مورا إيداعها المرمى برأسه ولكن الكرة اصطدمت بدفاع بيرو وتهيأت أمام فيدال ليضعها داخل المرمى دون عناء.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أخطر فرصة لبيرو اثر انفراد شبه تام لأندري كاريلو بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى كاريلو خلف الدفاع ليتقدم بها إلى منطقة الجزاء ثم مررها إلى راؤول رويدياز الخالي تماما من الرقابة ولكن الحارس برافو نجح في التصدي لتسديدة رويدياز.

كما أهدر كاريلو فرصة ذهبية لبيرو في الدقيقة 69 إثر هجمة سريعة قادها بنفسه لكنه تمادى في التمويه وتباطأ في اتخاذ قراره بالتسديد أو التمرير ليتدخل دفاع تشيلي ويفسد الهجمة.