شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. التعادل السلبى يحسم أول 15 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، و منتخب توجو على ستاد القاهرة ما زال التعادل السلبي يحسم اللقاء ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.

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بدأت أحداث اللقاء قوية من قبل منتخب مصر عن طريق أحمد فتوح الذى مر من لاعبى توجو بعد تمريرة بينه وبين تريزيجيه يلعبها عرضية رائعة يستلمها مصطفي محمد ويراوع مدافع توجو ويسددها رائعة يشتتها الدفاع التوجولي مانعا هدف التقدم للفراعنة.

يستمر الضغط من قبل منتخب مصر و الاستحواذ على منطقة وسط توجو لكن دون الوصول إلى المرمي .

الدقيقة 12 تمريرة عرضية من محمد هاني يقابلها تريزيجيه بإستلام رائع ويمر من مدافع توجو ويطالب حكم اللقاء بإحتساب ضربة جزاء .

يستمر منتخب مصر في السيطرة على مجريات المباراة ويلجأ السولية و النني للإعتماد على الكرات البينية لكن ينجح دفاع توجو في التصدي لها.