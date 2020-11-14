شكرا لقرائتكم عمدة قرية نجريج يعتذر لأسرة محمد صلاح على تصريحاته ويعلن اعتزاله الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، اعتذاره لنجم ليفربول الإنجليزى بسبب تصريحاته الأخيرة معلنا اعتزاله التعامل مع الإعلام، حيث كتب عمدة نجريج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"إعتذار وتوضيح :أعتذر لأسرتى واخواتى وعائلتى وأهل قريتى والنجم محمد صلاح واسرته ...أننى كنت سببا بطريقه ما فى أذى نفسى بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عنى بصوره سلبيه خلال اليومين الماضيين.

و أوضح عمدة نجريج : "كونى مصدر بسيط للحديث عن النجم محمد صلاح وبصفتى عمده قريته ومقرب منه ومن أسرته.. كان لزاما عليا توصيل المعلومه التى أعرفها للإعلام نظرا لعزوف الحاج صلاح وأسرته عن الحديث مع الإعلام.. وأشهد الله اننى لم اتجاوز أو اقول كلمه غير حقيقيه عن النجم واسرته .. وكان دائما مصدرى من والده وخاله ومحمد صلاح نفسه فى بعض الأحيان لو كان موجودا بالبلد ..ونظرا لما حدث من تجاوز فى حقى وحق اسرتى وقريتى..فقد قررت أن يكون اليوم هو آخر عهدى للتعامل مع الإعلام.. شكرا للجميع وشكرا لكل الإعلاميين المحترمين.

كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد أن الفرعون بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض والحالة مستقرة، واللاعب مقيم فى غرفته بفندق إقامة المنتخب، وهناك اهتمام كبير من وزارتى الصحة والشباب والرياضة باللاعب.

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وتابع الجناينى فى تصريحات تلفزيونية:" اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زى الفل.. صلاح ولا الهوا.. لا يعانى من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا زار نجم المنتخب أمس".

وأوضح أن الحالة المعنوية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرًا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو، وحول ما تردد بشأن إصابة صلاح بكورونا عقب حضوره حفل زفاف شقيقه قال: "فيه كلام تانى أن أى مريض بكورونا يكون حامل بالفيروس قبلها بخمس أيام، واحتمال الإصابة قبل قدومه إلى مصر وارد، لكن هذا لا يهم على أية حال".