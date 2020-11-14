الامارات | ديربي كاونتي ينفصل عن مدربه كوكو

شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي كاونتي ينفصل عن مدربه كوكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت إنه انفصل عن مدربه فيليب كوكو بعد بداية ضعيفة للموسم الجديد.

وتولى كوكو لاعب منتخب هولندا السابق قيادة ديربي العام الماضي بعد رحيل فرانك لامبارد وقاده لاحتلال المركز العاشر في الدرجة الثانية.

لكن ديربي انتصر مرة واحدة في 11 مباراة في الموسم الحالي ويتذيل الترتيب برصيد ست نقاط.

وقال ديربي إن مساعد المدرب كريس فان فيردن والمدرب توان سخيبرز رحلا أيضا بالتراضي.

Advertisements

وقال ديربي في بيان "يود النادي تسجيل امتنانه لسلوك فيليب وجهازه الفني في مواقف صعبة للغاية خلال عهده مع الفريق".

وأضاف "ساعد فيليب وجهازه الفني على تطوير عدد لا بأس به من لاعبي الأكاديمية وكان له إسهامات مالية ضخمة وجهود شخصية في مشروعات النادي الخيرية".

وأبدى كوكو فخره بالعمل في ديربي.

وقال المدرب البالغ من العمر 50 عاما في حسابه على إنستغرام "رغم أن الموسم الحالي لم يكن كما تمنينا جميعا على أرض الملعب، فإنني أثق تماما في هذا المشروع الذي بدأناه ولا يساورني أي شك في أن المستقبل سيكون مشرقا للنادي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news