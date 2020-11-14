الامارات | فوز خورفكان والبطائح في كأس الإمارات للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز خورفكان والبطائح في كأس الإمارات للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز خورفكان على الظفرة باربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لكاس الإمارات لكرة قدم الصالات، حيث سجل لخورفكان البرازيلي لوكاس نونيس(هدفان) وهدف لكل من أحمد السيابي وهيثم الشاعر، بينما سجل للظفرة البرازيلي ميغويل كينجي.

وفي مباراة اخرى فاز البطائح على الشارقة باربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي الحمرية.

وتصدر خورفكان مجموعته برصيد ست نقاط متفوقا على البطائح والشارقة ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما الظفرة من دون رصيد، وستحسم بطاقتي هذه المجموعة من خلال مواجهتي خورفكان مع الشارقة والبطائح مع الظفرة يوم الثلاثاء المقبل، ويتأهل عن هذه المجموعة فريقان للدور نصف النهائي.

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