شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب النجم الساحلي التونسي ينضم لمعكسر منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل محمود صابر، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، إلى القاهرة، للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، والمشاركة في مران المنتخب، غدًا الأحد، تمهيدًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقررة في شهر ديسمبر المقبل بتونس.
واستقبل عادل محفوظ، المدير الإداري للمنتخب، اللاعب وحجز له في فندق إقامة شباب الفراعنة، ثم توجه صابر إلى التدريب المسائي واستقبله زملاؤه والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين بحفاوة بالغة.
ومن المقرر ان يشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدا استعدادا لمباراة نجوم المستقبل المقررة بعد غدا الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
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