شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يجتمع مع ثلاثي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، اجتماعا مع ثلاثى الفريق محمد نصر ومحمد الضرف وحازم مرسى، عقب المران. وحرص المدرب البرازيلى على تحفيز الثلاثى، مطالبا بالتمسك بالفرصة من أجل إثبات جدراتهم بالاستمرار ضمن صفوف الفريق. وشدد ريكاردو على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات، بغية التأكيد على حصد مقعد بتشكيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد. ويستعد الفريق ببرنامج تدريبى مكثف، بهدف الاستعداد بالشكل الأمثل لخوض النسخة الجديدة للمسابقة بجانب البطولة العربية حال استكمالها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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