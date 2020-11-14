شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف سبب غياب كهربا وصالح جمعة عن مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا» وصالح جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها 27 من الشهر الجاري.