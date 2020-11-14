مصطفى محمد يقود هجوم مصر في مواجهة توجو.. وزيزو بديلًا لـ «صلاح»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي- أحمد أبوالفتوح. الوسط: محمد النني- عمرو السولية- عبدالله السعيد- محمود حسن «تريزيجيه»- أحمد سيد «زيزو». الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء- على جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي «قفشة»- رمضان صبحي- أحمد حسن «كوكا»- حسام حسن- محمد شريف. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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