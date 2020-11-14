شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. عمرو السولية يكشف عن اهتمام لاتسيو بضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني عمرو السولية، يكشف خلاله عن اهتمام نادي لاتسيو الإيطالي بالحصول على خدماته.

ولم تتضمن صفحات «السولية» على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي قال فيه إنه علم من مدير أعماله أن سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، يفكر في ضمه لصفوف الفريق ومهتم بمتابعته.

وقال السولية: «شرف لي اللعب في الدوري الإيطالي وفي فريق بحجم لاتسيو وتحت قيادة إنزاجي، وأتمنى هذه الأمنية تتحقق».

ويتواجد «السولية» في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لملاقاة توجو في تصفيات أمم أفريقيا.

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