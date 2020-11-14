شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: احتمال إصابة صلاح بكورونا قبل قدومه إلى القاهرة وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «محمد صلاح زي الفل، لم تظهر عليه أعراض والحالة أكثر من مستقرة»، مردفا: «صلاح مقيم في غرفته، وهناك اهتمام كبير من وزارتي الصحة والشباب والرياضة».

وأكمل: «اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زي الفل»، معلقًا: «صلاح لا يعاني من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، زار نجم المنتخب أمس».

وأوضح أن الحالة النفسية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلًا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو.

وقال: «فيه كلام تاني إن أي مريض بكورونا يكون حاملًا للفيروس قبلها بخمسة أيام، واحتمال إصابة صلاح قبل قدومه إلى مصر وارد، لكن هذا لا يهم على أي حال».

وناشد الجنايني تحري الدقة في نشر المعلومات قائلا: «لازم نوثق المعلومة قبل ما ننشرها كون العالم أجمع ينقل أخبار إصابة صلاح من المواقع المصرية».

وحول حذف بيان إصابة صلاح بعد نشره، قال: «البروتوكول ينص على أن المسحة الثانية تؤكد الإصابة بكورونا، وأعتذر عن أي لخبطة أو تأخير»، معلقًا: «أقسم بالله أعلنت الإصابة عقب المسحة الثانية بـ 3 دقائق».

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كما نفى ما تردد حول إرسال نادي ليفربول طائرة خاصة لمحمد صلاح بعد إصابته.

ومن ناحية أخرى، قال: «فيه كلام عن إقامة السوبر الأفريقي بمصر، لكن لسه مش أكيد».