شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يواصل سلسلة انتصاراته بثنائية في شباك ميرانديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي ألميريا الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه ديبورتيفو ميراندس بمنافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

سجل هدفي ألميريا كل من فيلالبا وصادق عمر في الدقيقتين 17 و45، بينما أحرز بابلو مارتينيز هدف الضيوف مع الدقيقة 42 من عمر المواجهة.

الفوز الثالث على التوالي لألميريا صعد به للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإسبانية «السكوندا»، برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد ميرانديس عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.