شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على اختبارات المشروع القومي للبطل الأوليمبي بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت اختبارات انتقاء لاعبي المشروع القومي للبطل الأوليمبي التي أجريت في استاد طور سيناء الرياضي، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية، وأحمد مسعد، مدير الاستاد الرياضي، إقبالًا كبيرًا من ناشئين جنوب سيناء، لأداء الاختبارات والاشتراك في لعبتي الملاكمة والمصارعة، وبحضور الخبراء من اتحادي الملاكمة والمصارعة.

وقال الدكتور أشرف حافظ، الخبير في انتقاء الموهوبين رياضيًا في المصارعة، إن هذا المشروع استعداد مبكر لمشروع البطل الأوليمبي، مشيرًا إلى أنه تم إجراء هذه الاختبارات في 20 محافظة، وأضاف أن هناك تطور كبير لاختيار المتميزين في المصارعة.

وأضاف الدكتور محمد جمال، من اللجنة المشرفة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أنه تجري اختبارات كثيرة لاختيار ناشئ البطل الاولمبي من بينها اختبارات للوزن والقوام واختبارات نفسية وبدنية من أجل اختيار أفضل العناصر.

اقبال علي اختبارات المشروع القومي للبطل الاولمبي بجنوب سيناء في الملاكمة والمصارعة

وأشار جلال سلامة، المدير الفني لفرق الملاكمة بجنوب سيناء، إن المشروع لمواليد 2008 و2009، من أجل اختيار أفضل العناصر لمشروع البطل الأوليمبي، مشيرًا إلى أن المشروع يؤهل للتنافس على مستوى الجمهورية ودوليًا للمستمرين فيه.

ومن جانبه، أكد أحمد مسعد، مدير الاستاد الرياضي بجنوب سيناء، أن المشروع خرّج أبطالًا على مستوى الجمهورية ومن جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المشروع يلقى إقبالًا كبيرًا من الناشئين بجنوب سيناء.

وأضاف «مسعد» أن اليوم تجرى اختبارات لنحو250 ناشئ لاختيار العناصر المتميزه منهم في مشروع البطل الأوليمبي.

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