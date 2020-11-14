شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الإسماعيلي للتعاقدات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلي، إن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إلا إذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات، أهمها اجتياز الكشف الطبي، وأن يكون اللاعب جاهز فنيًا وبدنيًا بشكل كبير حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل.
وأكد وحيد أن بعضا من تلك الشروط لم تتوافر في البرازيلى باتريك فييرا الذي كان في فترة معايشة مع الفريق في الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية.
وأتم وحيد حديثه بأن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.
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