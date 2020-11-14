الإسماعيلي يستأنف مرانه استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية حال استكمال منافستها.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها التسديدات والكرات العرضية باعتبارهما من أهم الحلول لتسجيل الأهداف، كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وكيفية اللعب تحت الضغط.

Advertisements

وحرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى، خلال المران على منح تعليمات خاصة لجناح ومهاجم الفريق محمد الشامى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها خلال المباريات الرسمية.

وواصل رضوان شريفى الوافد الجديد الجزائرى برنامجه التدريبى الإضافى من أجل الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.