شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حالة محمد صلاح بعد إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعد إصابة بفيروس «كورونا».

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أي مصاب بكورونا في مصر يتم التعامل معه من المعامل المركزية لوزارة الصحة للكشف عنه وعمل المسحة الطبية».

وتابع: «يتم تقديم بروتوكول العلاج الذي تم وضعه من اللجنة العلمية لمواجهة كورونا للمصابين بفيروس كورونا»، ولفت إلى أن نتائج التحاليل الخاصة بمسحة كورونا والحالة الصحة لمحمد صلاح معني بها وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وأردف: «لا جديد في حالة صلاح عما أعلنه عمرو الجنايني ئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة».

وفي اتجاه مغاير، أكد مجاهد أن هناك مستشفيات مخصصة لعزل الحالات الإيجابية لفيروس «كورونا»، وهناك مستشفيات مختصة بفرز الحالات واستقبال المصابين بـ«كورونا» بجانب تقديم الخدمات لأصحاب الأمراض الأخرى، ويتم اتخاذ إجراءات الوقاية لمنع الاختلاط.

وأشار إلى أن البروتوكولات العلاجية يتم وضعها طبقا للمتغيرات الجديدة في بعض الأمور مثل تشخيص الحالات أو نوع العلاج أو الآثار الجانبية له.

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وناشد مجاهد المواطنين عدم سحب الأدوية الخاصة بالبروتوكولات الجديدة لفيروس «كورونا» حتى تكون متوفرة للجميع، مؤكدا أن كل الأدوية متوافرة ولا يوجد نقص فيها.