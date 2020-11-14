طاهر محمد طاهر يوضح تفاصيل جلسته مع موسيماني وسيد عبدالحفيظ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، تفاصيل اجتماعه مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم.
وقال «طاهر» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه استمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.
وأضاف: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».
وأكد طاهر أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي دعمته دائمًا حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.
وأشار إلى أنه في حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
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