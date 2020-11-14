البرازيل تُنذر مصر بالفوز على كوريا الجنوبية في البطولة الدولية للمنتخبات الأوليمبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب البرازيل الأوليمبي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره كوريا الجنوبية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدورة الودية الدولية للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 عامًا.
تقام البطولة بمشاركة منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل في إطار استعداداتها لأوليمبياد طوكيو.
تقدم المنتخب الكوري عن طريق دونج جيونج في الدقيقة 6، وتعادل ماتيوس لمنتخب البرازيل في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب البرازيلي عن طريق رودريجو في الدقيقة 60، قبل أن يضيف رينير الهدف الثالث في الدقيقة 72، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل 3-1.
وكان المنتخب المصري قد واجه كوريا الجنوبية في افتتاح البطولة في لقاء انتهى بالتعادل السلبي، وتختتم فعاليات البطولة بمواجهة مصر أمام البرازيل المقرر لها يوم 17 نوفمبر الجاري.
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