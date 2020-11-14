شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رقم قميص طاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي عن رقم قميص طاهر محمد طاهر، المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من المقاولون.
وتقرر أن يرتدي طاهر محمد طاهر القميص رقم 27 في صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في الجلسة التي جمعتهما، اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص طاهر على الوجود في مقر النادي بالجزيرة للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن رقم قميص طاهر محمد طاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.