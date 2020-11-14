شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رقم قميص طاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي عن رقم قميص طاهر محمد طاهر، المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من المقاولون.

وتقرر أن يرتدي طاهر محمد طاهر القميص رقم 27 في صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في الجلسة التي جمعتهما، اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص طاهر على الوجود في مقر النادي بالجزيرة للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات.