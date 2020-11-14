مباراة مصر وتوجو .. مصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة وزيزو أساسيا

جدة - عمرو شويل

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ومصر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة، لذا يسعى الفراعنة بقيادة حسام البدرى، لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، لتصدر المجموعة قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين المنتخبين فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة لومى.

ويدخل منتخب مصر المباراة اليوم، مُتسلحًا بتاريخ كبير من الانتصارات حققها على نظيره توجو فى اللقاءات التى جمعت بينهما من قبل، ويستعرض "الخليج 365" تاريخ مواجهات المنتخبين قبل موقعة الليلة.

التاريخ يدعم منتخب مصر فى مواجهة الليلة أمام توجو بعد 8 مواجهات سابقة بين المنتخبين فى مختلف المناسبات الرسمية والودية.

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حقق منتخب مصر الفوز فى 6 مواجهات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل مباراة وحيدة.

بدأت مواجهات مصر وتوجو عام 1984 بكأس الأمم الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يلتقى المنتخبان فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 1994، ويحقق الفراعنة الفوز ذهابًا بنتيجة 4-1 فى لومى، وإيابًا بنتيجة 3-0 فى القاهرة.

وبهذا لم يخسر منتخب مصر أى مباراة رسمية لعبها ضد منتخب توجو ففاز فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، وتعادل مباراة وحيدة، فى كأس الأمم الإفريقية عام 1984.

استمرت المواجهات الودية بين المنتخبين ففاز منتخب مصر على توجو عام 1997 بنتيجة 7-2 وديًا تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى، وعاد ليفوز مجددًا بنتيجة 2-1 عام 2000، قبل أن يتلقى الخسارة الوحيدة فى لومى وديًا عام 2000 أيضًا بنتيجة 1-0.

وفى العام 2012 وتحت قيادة الأمريكى بوب برادلى، سجل محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزى أول ثنائياته الدولية أمام توجو فى مباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة 3-0.

وتكررت النتيجة فى المواجهة الأخيرة بين مصر وتوجو وديًا عام 2017 تحت قيادة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر.