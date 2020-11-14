شكرا لقرائتكم محمود صابر يصل القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود صابر، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، اليوم، السبت، إلى القاهرة، وانضم لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، استعدادًا للمشاركة في مران المنتخب، غدًا، الأحد، تمهيدًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر شهر ديسمبر المقبل في تونس.

واستقبل عادل محفوظ، المدير الإداري للمنتخب، اللاعب وحجز له في فندق إقامة شباب الفراعنة، ثم توجه صابر إلى التدريب المسائي واستقبله زملاؤه والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين بحفاوة بالغة.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدا استعدادا لمباراة نجوم المستقبل المقررة بعد غدا الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

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ويدخل 27 لاعبا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

من ناحية أخرى، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن استبعاد ثنائى وادى دجلة كريم محمد، وأحمد شريف من معسكر المنتخب يرجع إلى خروجهم عن النظام، وعدم الالتزام بالنظام الذى يسود معسكر المنتخب .

وعن قيام اللاعبان بإبلاغ الادارى بخروجهم من المعسكر شدد ياسين، أنه لا يوجد هذا قائلا:"مافيش حاجة اسمها بلغو الإدارى، إزاى يخرجوا وأنا نايم من غير ما يبلغونى وهما عليهم تدريب الصبح" .

كما قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبي وادي دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.