شكرا لقرائتكم المقاولون يدرس إقامة متحف لتكريم محمد صلاح والننى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادى يدرس إقامة متحف لتكريم الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمد الننى نجم فريق أرسنال واللذان بدأ مسيرتهما من نادى المقاولون العرب.

وقال عادل فى تصريحات خاصة: ندرس إقامة متحف لمحمد صلاح والننى، كلا اللاعبين قدم دعاية قوية جداً للنادى محلياً وعالمياً، وخلال الموسم الماضى فقط استقبلنا 32 ألف لاعب فى اختبارات الناشئين، ومهما قدمنا من تكريم لن نستطيع أن نوفيهم حقهم لأن لهما ولاء كبير للنادى.

واصل: يجب أن نقدم التحية إلى وزير الرياضة واتحاد الكرة على حفل التكريم الذى أقاموه لمحمد صلاح فى لفتة رائعة ومشهد حضارى منظم، ونثمن الموقف الذى تحدث فيه النجم المصرى عن ضرورة وأد الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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فى سياق آخر، استأنف فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليومية بمدينة الإسماعيلية والتى تستضيف معسكر ذئاب الجبل استعداداً لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، يوم 29 نوفمبر الجارى فى دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى عاد إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عام منذ المشاركة الأخيرة للمقاولون فى بطولات الكاف عام 2005.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدى للنسخة المقبلة لبطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية فى مقر الاتحاد فى القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أى ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدى الأول فى نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز فى دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبى وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز فى القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصرى الوحيد الذى يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتى خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة فى مصر، وفى حالة نجاح المقاولون فى تخطى الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلى التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 فى تونس بملعب النجم الساحلي.