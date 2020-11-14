شكرا لقرائتكم كواليس مران الزمالك.. فقرات ترفيهية وتأهلية قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، على هامش المران الجماعى المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، يأتي ذلك وفق البرنامج الذى تم تحديده من الجهاز الفنى للحارس لتجهيزه استعدادا للفترة المقبلة، كما أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تجهيزية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي.

وانتظم محمد عبدالغني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد حصوله على إذن أول أمس بالغياب عن التدريب لظروف خاصة، وخضوعه اللاعب لبرنامج تأهيلي أمس بعد الراحة.

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وأدى لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية قوية على هامش المران، واعتمد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو خلال هذه الفقرة على تأدية اللاعبين بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات والمرونة، بجانب بعض الإطالات.

على جانب آخر أدى اللاعبون فقرة ترفيهية، عبارة عن مباراة تنس أرضي بالكرة، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم فريقين، و أدوا فقرة اتسمت بالرفاهية والمنافسة في نفس الوقت .

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.