شكرا لقرائتكم الجنايني: محمد صلاح زي الفل ولا يشعر بسعال أو ارتفاع حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني خلال تصريحات تلفزيونية:" محمد صلاح زي الفل، لم تظهر عليه أعراض والحالة أكثر من مستقرة مردفا واللاعب مقيم في غرفته، وهناك اهتمام كبير من وزارتي الصحة والشباب والرياضة باللاعب".

تابع:" اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زي الفل صلاح ولا الهوا لا يعاني من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا زار نجم المنتخب أمس".

وأوضح أن الحالة النفسية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو.

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وحول ما تردد بشأن إصابة صلاح بكورونا عقب حضوره حفل زفاف شقيقه قال "فيه كلام تاني إن أي مريض بكورونا يكون حامل بالفيروس قبلها بخمس أيام، واحتمال الإصابة قبل قدومه إلى مصر وارد، لكن هذا لا يهم على أية حال".

ونفى الجناينيى ما تردد حول إرسال ليفربول طائرة خاصة لنقل محمد صلاح بعد إصابته بكورونا قائلا:" لازم نوثق المعلومة قبل ما ننشرها كون العالم أجمع ينقل أخبار إصابة صلاح من المواقع المصرية".

وحولحذف بيان إصابة صلاح بعد نشره قال :"البروتوكول ينص على أن المسحة الثانية تؤكد الإصابة بكورونا، وأعتذر عن أي لخبطة أو تأخير»، معلقا «أقسم بالله أعلن الإصابة عقب المسحة الثانية بـ 3 دقائق".

ومن ناحية أخرى قال «فيه كلام عن إقامة السوبر الأفريقي بمصر، لكن لسه مش أكيد».