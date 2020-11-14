شكرا لقرائتكم غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حسن رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى غزل المحلة مع أحمد حسن مهاجم فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الحالية، لدعم هجوم الفريق الموسم المقبل عقب الصعود إلى الدورى الممتاز، وطالب خالد عيد التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز حيث بدأ مسئولو المحلة فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى واختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية.

وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة.

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قرر مسئولو نادى غزل المحلة تعديل عقد خالد عيد المدير الفنى للفريق عقب صعود الفريق إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المجهود الكبير الذى قام به المدرب فى رحلة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة، من جانب آخر، استقبلت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني، المدير الفنى لفريق غزل المحلة خالد عيد بعد صعوده للدورى الممتاز هذا الموسم بعد غياب الفريق عن دورى الأضواء منذ اربع سنوات.

وعرض عبد الغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضوًا بالجمعية، وهو ما رحب به المدير الفنى للمحلة وطلب ملء الاستمارة و انضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات، منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم فى الأزمات وتقديم لهم الخدمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داحل مصر أو خارجها.