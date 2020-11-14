البدري يُعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021. واختار البدري تشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح. Advertisements خط الوسط: محمد النني - عمروالسولية. خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

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