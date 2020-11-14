فريدة عثمان تحرز ميدالية جديدة في طولة أمريكا المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
أحرزت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الفضية في سباقات الـ100 متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة المقامة في جرينسبورور بولاية نورث كاروليا من 12 الى 14 نوفمبر.
وجاءت فريدة عثمان في المركز الثاني في سباق الـ100 متر حرة بعد تحقيقها لزمن قدره 55.49 ثانية، خلف الأمريكية كلير كرزان صاحبة الذهبية والمركز الأول بزمن قدره 54.93 ثانية.
وتعد هذه الميدالية هي الثالثة لفريدة عثمان في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، حيث حصدت أمس ميدالية ذهبية في سباق 50 متر حرة، كما حصدت ميدالية فضية في سباق 100 متر فراشة.
وتعد فريدة عثمان من نجمات الرياضة المصرية في منافسات السباحة.
جدير بالذكر أن هذه أول بطولة تشارك فيها فريدة عثمان بعد فترة توقف طويلة بسبب الخوف من ظاهرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).
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