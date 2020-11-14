مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لشيكابالا.. انتظام عبدالغني.. وتصعيد حارس ناشئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم السبت، استعدادا للمباريات المقبلة، سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهد مران الزمالك، خوض الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" حصة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك على هامش مران الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك وفق برنامج موضوع للحارس ولاعب وسط الزمالك لتجهيزهما استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران اليوم ، تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

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وقام اللاعب بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية، أعقبها قام بأداء تدريبات بالكرة ، وشارك في فقرة التنس الأرضي بالكرة مع زملائه بالفريق.

وانتظم محمد عبدالغني مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وذلك بعد حصوله على إذن أول أمس لظروف خاصة به، وخضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بعد الراحة .

وقام الجهاز الفني للفريق للزمالك، بتصعيد الحارس محمد كامل، مواليد ٢٠٠٠ ، للتدريب مع الفريق.

يأتي ذلك وفقا للاستراتيجية المتبعة في الوقت الأخير بتصعيد الناشئين المميزين لاكتساب خبرات بالتدريب مع الفريق الأول.

ويشارك الناشئين بالتدريبات وذلك بسبب نقص العدد نظرا لانضمام محمد أبو جبل لمنتخب مصر الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي.