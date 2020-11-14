أسباب خاصة تبعد صالح وكهربا عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
تغيب صالح جمعة ومحمود عبدالمنعم "كهربا" عن مران الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أن عدم غيابهما لأسباب خاصة وشخصية.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي أن محمود "كهربا" وصالح جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت.
وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.
ويستعد الأهلي لاستكمال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي في بطولة كأس مصر، إضافة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب 27 من نوفمبر الجاري.
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