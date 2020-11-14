صفقة ثالثة في الطريق للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

علم "الخليج 365" أن النادي الأهلي استطاع تخفيض المقابل المادي في صفقة انضمام أحمد رمضان "بيكهام" مدافع فريق وادي دجلة.

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365" السبت، أن الأهلي استطاع تخفيض المقابل المادي والذي يطلبه نادي وادي دجلة من 15 إلى 12 مليون جنيه.

المصدر أوضح، أن الأهلي لن يضم أي لاعب ضمن الصفقة، إلا أن المفاوضات تجرى الآن بين الطرفين حول طريقة السداد.

وكشف المصدر، أن النادي الأهلي يريد دفع قيمة الصفقة عن طريق القسط، في المقابل يريد مسئولي دجلة الحصول على المقابل المادي "كاش".

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وكان "بيكهام" انتقل إلى صفوف وادي دجلة في يناير عام 2019 قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال محمد محمود.

وينص عقد "بيكهام" بين الأهلي ووادي دجلة إلى إمكانية النادي الأحمر في استعادة خدمات صاحب الـ23 عامًا مقابل دفع خمسة ملايين جنيه عن كل موسم.

واستطاع "بيكهام" أن يشارك مع وادي دجلة في الموسم المنقضي خلال 30 مباراة ليسجل هدفًا ويصنع هدفين حاسمين.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في إتمام صفقتين بصورة نهائية البداية كانت بضم طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب ثم المدافع المغربي الدولي بدر بانون من الرجاء البيضاء المغربي.