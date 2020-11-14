طاهر يوجه 8 رسائل في ظهوره الأول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

صرح طاهر محمد طاهر الوافد الجديد لصفوف الأهلي والقادم من فريق المقاولون العرب، أنه يتمتع بحالة طبية بدنية جيدة، كاشفًا أنه سيخضع لأشعة لعرضها على الجهاز الطبي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة في تدريبات المنتخب المصري خلال تواجده مع الفريق الأول استعدادًا للتحضيرات لمباراتي توجو والمقرر لها مساء اليوم السبت ثم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأضاف طاهر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، السبت، :"شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم".

وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.

وقال :"تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان".

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وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.

وأكمل :"سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب".

وكشف طاهر تفاصيل اجتماعه مع سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني :" اجتمعت مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بيننا اليوم، واستمعت لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة".

وواصل :"استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم".

وأنهى طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.

وكان الأهلي ضم طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب لتكون الصفقة الأولى للفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد، كما نجح النادي الأحمر في الحصول على خدمات المدافع المغربي الدولي بدر بانون قادمًا من الرجاء البيضاء المغربي.